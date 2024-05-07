В ходе официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Азербайджан были подписаны важные соглашения о военном сотрудничестве.
Азербайджан и Словакия подписали ключевые соглашения о военном сотрудничестве в ходе визита премьер-министра Фицо
В ходе официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Азербайджан были подписаны важные соглашения о военном сотрудничестве.
Меморандум о взаимопонимании в области военно-технического сотрудничества подписали министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калинак. Кроме того, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр Калинак подписали более широкое "Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере".
Эти соглашения подчеркивают взаимную заинтересованность в укреплении связей в различных военных областях, включая военно-техническое и военно-образовательное сотрудничество. Подписание состоялось после предыдущей встречи 8 января 2024 года, на которой обе стороны подчеркнули важность этих совместных усилий.
Тогда министр Калинак поздравил Азербайджан с восстановлением своего суверенитета и территориальной целостности.
Исторически сложилось так, что модернизированные гаубицы Dana и гранатометы RM-70 Vampire производства чешской оружейной компании Strnad, имели решающее значение в арсенале Азербайджана. Это оружие, перевезенное через Братиславу в Израиль по словацкой лицензии и впоследствии приобретенное Азербайджаном, сыграло жизненно важную роль во второй Карабахской войне.
Учитывая эмбарго Европейского союза на поставки оружия в зону конфликта, прямые военные поставки ранее были невозможны. Однако после завершения конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана теперь возможно прямое военное сотрудничество между Братиславой и Баку, что открывает путь к укреплению партнерства.
Эти соглашения не только укрепляют военный потенциал Азербайджана, но и открывают Словакии новые возможности для участия в торговле и сотрудничестве в оборонном секторе.
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