Азербайджан может проложить газопровод через Армению – И.Алиев

Заключение мира с Арменией до конференции COP29 возможно, если будут приняты базовые принципы урегулирования. Обе стороны должны сильно постараться для этого. Об этом заявил во вторник президент Ильхам Алиев, выступая перед участниками международного форума на тему:«СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» в Баку.

«Армения может стать членом энергетической сети в регионе. Азербайджан может проложить газопровод через Армению в Нахчыван, который сегодня получает газ из Турции. Это неудобно. Но чтобы это произошло необходимо чтобы Армения заключила мирное соглашение с Азербайджаном. Это первый шаг, который должен быть сделан», - сказал Алиев.

Он коснулся также темы Зангезурского коридора, открытие которого «не подразумевает нарушение суверенитета Армении». «Транспортный коридор «Север-Юг» проходит через территорию Азербайджана и он не нарушает наш суверенитет. Почему в Армении так боятся международного термина «коридор», - сказал Алиев.

Пока что Армения блокирует этот проект, хотя открытие дороги под контролем российских пограничников оговорено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.