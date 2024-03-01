Президент Ильхам Алиев подтвердил приверженность Азербайджана своим обязательствам в рамках международного энергетического партнерства и готовность развивать проекты поставок углеводородов и зеленой энергии в Европу.

“Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись”, - сказал Алиев 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и II министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

«Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», - добавил он.

По его словам, реализованный Азербайджаном Южный Газовый Коридор стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве.

Азербайджан за диверсификацию как маршрутов поставок, так и источников энергии. «Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что именно это нужно было делать», - сказал он.

Алиев также сообщил, что добыча природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) начнется в I квартале 2025 года.

Блок АЧГ, долгие годы являющийся основным источником экспорта азербайджанской нефти, станет еще и дополнительным источником поставок азербайджанского газа.

Как сообщалось, запасы deep-gas на АЧГ оцениваются в 300 млрд м3 газа.

Напомним, что в заседании Совета Южного Газового Коридора и Консультативного совета по энергетике участвуют делегации 33 стран, включая Еврокомиссара по энергетическом вопросам Кадри Симсон.