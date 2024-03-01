Азербайджан надежный партнер в энергетике - Ильхам Алиев. Turan
Азербайджан надежный партнер в энергетике - Ильхам Алиев
Президент Ильхам Алиев подтвердил приверженность Азербайджана своим обязательствам в рамках международного энергетического партнерства и готовность развивать проекты поставок углеводородов и зеленой энергии в Европу.
“Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись”, - сказал Алиев 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и II министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.
«Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», - добавил он.
По его словам, реализованный Азербайджаном Южный Газовый Коридор стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве.
Азербайджан за диверсификацию как маршрутов поставок, так и источников энергии. «Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии с точностью доказывает, что именно это нужно было делать», - сказал он.
Алиев также сообщил, что добыча природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) начнется в I квартале 2025 года.
Блок АЧГ, долгие годы являющийся основным источником экспорта азербайджанской нефти, станет еще и дополнительным источником поставок азербайджанского газа.
Как сообщалось, запасы deep-gas на АЧГ оцениваются в 300 млрд м3 газа.
Напомним, что в заседании Совета Южного Газового Коридора и Консультативного совета по энергетике участвуют делегации 33 стран, включая Еврокомиссара по энергетическом вопросам Кадри Симсон.
Политика
-
- 2 март 2024, 20:33
Россия следит за заявлениями армянского руководства и будет иметь их в виду, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что обратил внимание на контакты между Баку и Ереваном, которые организуются «под эгидой различных западных деятелей».
-
Продолжающаяся с 1991 года зависимость Армении от России стала «стратегической ошибкой» республики, заявил в интервью Общественному Тв секретарь совета безопасности республики Армен Григорян.
-
- 2 март 2024, 14:38
Сегодня, 2 марта исполняется 19 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор», журналиста Эльмара Гусейнова. Журналист, известный своими резкими критическими статьями, был убит с применением огнестрельного оружия в квартале своего дома в 2005 году. Однако это преступление до сих пор не раскрыто.
-
- 2 март 2024, 14:26
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-депутата, предпринимателя Назима Бейдемирли. Об этом в facebook написала его супруга Фарида Бейдемирли.
Написать отзыв