Азербайджан не должен подавлять независимые голоса - Human Rights Watch

Правительства, участвующие в 29-й ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP29), должны выполнять свои обязательства в области прав человека, говорится в сообщении Human Rights Watch.

«Третий год подряд COP проходит в репрессивном государстве, которое серьезно ограничивает свободу слова и мирных собраний», — сказал Мирто Тилианаки, старший защитник окружающей среды в Human Rights Watch.

«Правительства, участвующие в COP29 в Азербайджане, должны выступить с четким посланием о том, что борьба с изменением климата требует значительного участия независимых голосов».

В Азербайджане авторитарное правительство, которое не терпит инакомыслия и в последние месяцы преследовало независимых журналистов и гражданских активистов. Среди произвольно задержанных — активист по борьбе с коррупцией, критикующий нефтегазовый сектор Азербайджана, и защитник прав человека, который был соучредителем инициативы, выступающей за гражданские свободы и экологическую справедливость в Азербайджане перед COP29.

Враждебность правительства Азербайджана к независимым активистам ставит под сомнение участие групп гражданского общества в COP29 и после конференции, считает Human Rights Watch.

Доходы от нефти и газа составили в 2022 году 52% госбюджета Азербайджана и около 90% его экспортных доходов.

«Правительства не должны позволять Азербайджану использовать свое положение для подрыва усилий по борьбе с климатическим кризисом и защите прав человека», — сказал Тилианаки.