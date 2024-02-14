Азербайджан обвинил Армению в провокации с использованием БПЛА
Азербайджан обвинил Армению в провокации с использованием БПЛА
Минобороны Азербайджана заявило о пресечении полета над азербайджанскими военными позициями БПЛА вооруженных сил Армении. Летательный аппарат был принужден к возвращению на территорию Армении.
14 февраля в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кельбаджарского района», говорится в частности в пресс-релизе военного ведомства.
В результате мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями БПЛА был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена, далее подчеркнуто в сообщении минобороны Азербайджана.
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