Азербайджан обвинил Армению в провокации с использованием БПЛА

Азербайджан обвинил Армению в провокации с использованием БПЛА

Минобороны Азербайджана заявило о пресечении полета над азербайджанскими военными позициями БПЛА вооруженных сил Армении. Летательный аппарат был принужден к возвращению на территорию Армении.

14 февраля в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кельбаджарского района», говорится в частности в пресс-релизе военного ведомства.

В результате мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями БПЛА был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена, далее подчеркнуто в сообщении минобороны Азербайджана.