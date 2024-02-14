Члены Кабинета министров будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение, в котором говорится, что члены Кабинета министров страны будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство после отставки действующего кабинета.

Распоряжение, опубликованное на официальном сайте Президента, последовало за отставкой Кабинета министров, о которой было объявлено 14 февраля. Это решение соответствует статье 116 Конституции Азербайджана, вызванной вступлением в президентские полномочия новоизбранного главы государства.

Президент Алиев, одержавший победу на досрочных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля 2024 года, вступил в должность в среду, 14 февраля, официально вступив в должность лидера страны после принятия присяги.

Согласно законодательству Азербайджана, отставка Кабинета министров является обычным шагом после избрания нового президента, способствующим передаче исполнительной власти. До тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, действующие члены Кабинета будут продолжать исполнять свои обязанности, обеспечивая преемственность в управлении.