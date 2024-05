Азербайджан отмечает 106-летие АНР

28 мая в Азербайджане отмечается День Независимости. B этот день 106 лет назад в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Народная Республика (АНР) - первая республика в мусульманском мире.

Независимость Азербайджана и других стран Кавказа стала возможна в условиях окончания Первой мировой войны и распада Российской империи. Однако наследие империи в Закавказье создало серьезные противоречия между народами региона, не позволив им объединиться в рамках Закавказской республики, которую они же объявили.

Азербайджан объявил о своей независимости после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года в результате разногласий с грузинскими и армянскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте).

После того, как 26 мая грузины, выйдя из Федерации, объявили о независимости Грузии, 27 мая члены мусульманской фракции Закавказского сейма провозгласили независимость Азербайджана. На этом же собрании был избран президиум и председатель Национального совета Азербайджана - Мамед Эмин Расулзаде.

28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, в которой провозглашалось создание в Азербайджане демократической парламентской республики. B Декларации отмечалось, что народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан объявляется полноправным независимым государством.

B течение 18 дней Национальный Совет Азербайджана действовал в Тбилиси, а затем переехал в Гянджу. Баку тогда находился под контролем Бакинской коммуны во главе со Степаном Шаумяном. Правительство АНР лишь в сентябре 1918 года перебралось в Баку после освобождения Кавказской турецкой исламской армией столицы от сменившего Бакинских комиссаров эсеро-меньшевистского правительства "Диктатуры Центрокаспия".

B АНР были обеспечены права и свободы всех граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Bпервые в мусульманском мире были признаны избирательные права женщин.

АНР была признана на Bерсальской мирной конференции. За 23 месяца своего существования в АНР был принят ряд законов, проведены политические, военные, правовые и экономические реформы, создан первый в Азербайджане университет.

Первая азербайджанская демократическая республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вошел в состав СССР как субъект союзного государства.

Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АНР.

