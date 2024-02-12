Азербайджан срывает достигнутые договоренности и может напасть на соседей – Пашинян
Азербайджан срывает достигнутые договоренности и может напасть на соседей – Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью корреспонденту британской газеты The Telegraph Роланду Олифанту сказал, что мирное соглашение с Азербайджаном затягивается по вине Баку.
В частности, Баку отказывается признать территориальную целостность Армении, хотя на встрече в Праге в октябре 2022 г. подтвердил следующий принцип: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 г., то есть границы, которые существовали на тот момент, сказал Пашинян.
31 октября, было подписано Трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, в котором Армения и Азербайджан в письменно заявили, что признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения.
Данная договоренность также стала основой для формирования фундаментального принципа, что открытие коммуникаций, разблокирование и открытие дорог друг для друга будет происходить в рамках уважения суверенитета и юрисдикции стран, и этот принцип был зафиксирован на трехсторонних встречах в Брюсселе 14 мая и 15 июля.
«Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора, но сначала Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы».
«Правительство Армении имеет политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных договоренностей»,- сказал Пашинян.
10 января президент Алиев дал интервью в котором, отверг проведение делимитации на основании советских военных карт, и хочет использовать карты более раннего периода, когда Азербайджан потерял много территорий. Как Ереван оценивает это заявление? Отвечая на этот вопрос Пашинян заявил, что «это удар по мирному процессу, ибо в трехстороннем и четырехстороннем формате письменно была зафиксирована достигнутая между Арменией и Азербайджаном договоренность о том, что две страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации».
«Если Азербайджана не выполняет свои международные обязательства, то он может напасть на любую из соседних стран», - сказал Пашинян.
Написать отзыв
-
-
- Политика
- 12 февраль 2024 11:44
Политика
-
- 12 февраль 2024, 17:55
12 февраля в 13:37 с позиций ВС Армении близ села Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям азербайджанских пограничников в селе Коллугышлаг Зангиланского района. В результате, был ранен пограничник, рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в медицинское учреждение. Об этом сообщили вечером 12 февраля проправительственные СМИ Азербайджана.
-
- 12 февраль 2024, 16:37
Состояние здоровья председателя Движения за демократию и процветание Азербайджана, экономиста Губада Ибадоглу остается серьезным. Его брат Галиб Тогрул сообщил, что в последние дни состояние Губада вновь ухудшилось.
-
- 12 февраль 2024, 15:05
В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL призывает власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и финансированием распространения, уделяя особое внимание превентивным мерам и надзору.
-
- 12 февраль 2024, 14:07
Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван 12 февраля в МИД Азербайджана. Как говорится в сообщении МИД, до сведения Михалко была доведена «серьезная обеспокоенность» Баку деятельностью Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), «противоречащая достигнутым» соглашениям.
2 отзыв
Patriot
2024-02-12
Кажется в Европе создали клуб "подош-сифетов", которым дозволено нести всякую ахинею в адрес Азербайджана, чтобы подготовить почву для новой агрессии армян против нашей страны
Ruslan
2024-02-12
Европа Запад перебарщивают в своих оценках искуственное нагнетания обстановки между Арменией и Азербайджаном к хорошему не приведет понятно что Западу не нравится власть которая сейчас у власти в Азербайджане но это не повод для нагнетания конфликта Запад должен дать понять Армении в чем она не права с молчания Запада в начале 90 тых Азербайджан потерял территории...И еще хотел сказать что нашим вооруженным силам не помешало бы приобрести специальные снегоуборочные машины типа комбайна для очистки от снега дорог в горах малого Кавказа и для передвижения снегоходы...