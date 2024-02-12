Азербайджан срывает достигнутые договоренности и может напасть на соседей – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью корреспонденту британской газеты The Telegraph Роланду Олифанту сказал, что мирное соглашение с Азербайджаном затягивается по вине Баку.

В частности, Баку отказывается признать территориальную целостность Армении, хотя на встрече в Праге в октябре 2022 г. подтвердил следующий принцип: Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 г., то есть границы, которые существовали на тот момент, сказал Пашинян.

31 октября, было подписано Трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, в котором Армения и Азербайджан в письменно заявили, что признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения.

Данная договоренность также стала основой для формирования фундаментального принципа, что открытие коммуникаций, разблокирование и открытие дорог друг для друга будет происходить в рамках уважения суверенитета и юрисдикции стран, и этот принцип был зафиксирован на трехсторонних встречах в Брюсселе 14 мая и 15 июля.

«Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора, но сначала Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы».

«Правительство Армении имеет политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном на основе вышеуказанных договоренностей»,- сказал Пашинян.

10 января президент Алиев дал интервью в котором, отверг проведение делимитации на основании советских военных карт, и хочет использовать карты более раннего периода, когда Азербайджан потерял много территорий. Как Ереван оценивает это заявление? Отвечая на этот вопрос Пашинян заявил, что «это удар по мирному процессу, ибо в трехстороннем и четырехстороннем формате письменно была зафиксирована достигнутая между Арменией и Азербайджаном договоренность о том, что две страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации».

«Если Азербайджана не выполняет свои международные обязательства, то он может напасть на любую из соседних стран», - сказал Пашинян.