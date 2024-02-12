  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear90 C
  • Вторник, 13 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 часов назад)
Конституционный суд 13 февраля утвердит результаты президентских выборов

Конституционный суд 13 февраля утвердит результаты президентских выборов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Конституционный суд 13 февраля утвердит результаты президентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана 13 февраля рассмотрит вопрос об итогах итогов внеочередных президентских выборов. Заседание назначено на 11.00.

Накануне, ЦИК Азербайджана утвердил протокол об итогах выборов и передал результаты на проверку и утверждение в Конституционный суд.

При этом, результаты голосования на 11 избирательных участках, где "были выявлены нарушения, препятствующие определению воли избирателей", были аннулированы.

Однако это не повлияло на общие итоги, согласно которым победил  Ильхам Алиев, набрав свыше 92 % голосов.

Явка на внеочередных президентских выборах составила 76,43%.

Написать отзыв

Политика

İlham Əliyevin yeni dövrü. Nələr dəyişməlidir? – Natiq Cəfərli Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей