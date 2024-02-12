Конституционный суд 13 февраля утвердит результаты президентских выборов

Пленум Конституционного суда Азербайджана 13 февраля рассмотрит вопрос об итогах итогов внеочередных президентских выборов. Заседание назначено на 11.00.

Накануне, ЦИК Азербайджана утвердил протокол об итогах выборов и передал результаты на проверку и утверждение в Конституционный суд.

При этом, результаты голосования на 11 избирательных участках, где "были выявлены нарушения, препятствующие определению воли избирателей", были аннулированы.

Однако это не повлияло на общие итоги, согласно которым победил Ильхам Алиев, набрав свыше 92 % голосов.

Явка на внеочередных президентских выборах составила 76,43%.