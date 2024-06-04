Азербайджан увеличит экспорт газа до 24 млрд м3 и будет помогать малым странам

Азербайджан увеличит экспорт газа до 24 млрд м3 и будет помогать малым странам

C реализацией проекта «Шах-Дениз» Азербайджан устранил дефицит газа внутри страны и стал экспортировать его в соседние страны и Европы, заявил Ильхам Алиев.

«В этом году наш экспорт газа превысит 24 млрд м3. Сегодня азербайджанский газ импортируют восемь стран», - сказал глава государства, выступая 4 июня на открытии международной выставки «Нефть и газ Каспия» и «Энергетика и зеленая энергия» в рамках Бакинской энергетической недели.

«География наших поставок будет и дальше расширяться, мы ведём активные переговоры с рядом стран», - продолжил он.

В настоящее время Азербайджан активно реализует проекты в области зеленой энергетики и возобновляемых энергоресурсов с учетом потенциала освобожденный от оккупации Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов.

«После освобождения этих территорий мы ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 МВт. В течение трех-пяти лет мы доведем эту цифру до 500 МВт. 1 ГВт возобновляемой энергии позволит сэкономить 500 млн м3 газа. К концу 2027 года Азербайджан получит 2 ГВт возобновляемых энергоресурсов и это лишь начало», - отметил Алиев.

Касаясь предстоящей конференции COP29, Алиев отметил, что Азербайджан ощущает климатические изменения, и в частности, понижение с каждым годом уровня Каспийского моря.

«Мы должны отнестись к этому очень серьезно и сделаем все возможное, чтобы построить новые плотины и коллекторы», - отметил Алиев.

«Мы активно работаем также и с малыми островными, развивающимися государствами и планируем создать специальный фонд для их поддержки. Если климатические изменения являются проблемой в Азербайджане, то в этих островных государствах они угрожают их существованию», — добавил глава государства.