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(4 минуты назад)
Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц

Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, гражданин Франции Седрик Мишель, обвиняемый властями Люксембурга в экономических преступлениях, и гражданин Туреции Огуз Аталай, обвиняемый властями Румынии в создании организованной преступной группы и незаконной перевозке мигрантов,  были объявлены  в международный розыск и задержаны в Азербайджане.

Согласно Европейской конвенции "Об экстрадиции" и Дополнительным протоколам к ней, указанные лица были переданы компетентным органам Румынии и Люксембурга в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.  

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