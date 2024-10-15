Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, гражданин Франции Седрик Мишель, обвиняемый властями Люксембурга в экономических преступлениях, и гражданин Туреции Огуз Аталай, обвиняемый властями Румынии в создании организованной преступной группы и незаконной перевозке мигрантов, были объявлены в международный розыск и задержаны в Азербайджане.

Согласно Европейской конвенции "Об экстрадиции" и Дополнительным протоколам к ней, указанные лица были переданы компетентным органам Румынии и Люксембурга в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.