Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц
Азербайджан выдал разыскиваемых Люксембургом и Румынией лиц
По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, гражданин Франции Седрик Мишель, обвиняемый властями Люксембурга в экономических преступлениях, и гражданин Туреции Огуз Аталай, обвиняемый властями Румынии в создании организованной преступной группы и незаконной перевозке мигрантов, были объявлены в международный розыск и задержаны в Азербайджане.
Согласно Европейской конвенции "Об экстрадиции" и Дополнительным протоколам к ней, указанные лица были переданы компетентным органам Румынии и Люксембурга в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.
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