Азербайджан заинтересован в развитии стратегического  партнерства с Казахстаном – И.Алиев

Азербайджан заинтересован в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в экономической, транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической, гуманитарной сферах, в области цифровизации и других областях, представляющих взаимный интерес.

Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника этой страны – Дня Республики.

«Взаимные визиты на высшем и высоком уровне, регулярные контакты, подписанные в различных сферах многочисленные документы, реализуемые нами совместные проекты играют важную роль в развитии нашего многопланового сотрудничества», - далее отмечено в послании.

Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном продолжении совместных усилий, направленных на расширение азербайджано-казахстанских отношений как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях, углубление сотрудничества во всех сферах во имя процветания народов двух стран, во благо региона, дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.