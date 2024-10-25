Азербайджан заинтересован в развитии стратегического партнерства с Казахстаном – И.Алиев
Азербайджан заинтересован в развитии стратегического партнерства с Казахстаном – И.Алиев
Азербайджан заинтересован в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в экономической, транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической, гуманитарной сферах, в области цифровизации и других областях, представляющих взаимный интерес.
Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника этой страны – Дня Республики.
«Взаимные визиты на высшем и высоком уровне, регулярные контакты, подписанные в различных сферах многочисленные документы, реализуемые нами совместные проекты играют важную роль в развитии нашего многопланового сотрудничества», - далее отмечено в послании.
Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном продолжении совместных усилий, направленных на расширение азербайджано-казахстанских отношений как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях, углубление сотрудничества во всех сферах во имя процветания народов двух стран, во благо региона, дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
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