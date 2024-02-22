  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast50 C
  • Пятница, 23 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C

Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C

Согласно сообщению пакистанского издания Air Operation Syndicate, Азербайджан закупит у Пакистана современные истребители JF-17C Block III. Сумма сделки – 1,6 млрд. долларов.

По данным того же источника, новые самолеты заменят имеющиеся у Азербайджана российские МИГ-29.

Преимущество JF-17 в том, что они превосходят по своим характеристикам имеющиеся в регионе самолеты МИГ-29 и СУ-25. Кроме того, пакистанские истребители имеют возможность борьбы с системой ПВО С-300.

Отмечается, что это крупнейшая экспортная следка Военно-промышленного комплекса Пакистана. Кроме самолетов, контракт включает поставку боеприпасов и обучение летчиков.

JF-17C Block III является последней модификацией данного типа истребителя.  Самолет может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты.

По данным из открытых источников, цена такого самолета – 25 млн. долларов. Исходя из того, что сумма сделки превышает полтора млрд долларов,  можно сказать, что Азербайджан полностью заменит свой парк военных самолетов. То есть будет приобретено около 60 самолетов JF-17C Block III.

4 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-22

    Потом говорим что Армения закупает борохло а сами как будто лучше можно закупить шведский Saab JAS 39 Gripen Японский Митсубиши Южнокорейский истребитель KF Итальянский истребитель M-346FA но проблема и в политике не каждая страна продаст Азербайджану вооружение из за режима в нашей стране... Франция пичкает Армению ворружениями хотя Натовская страна мы тоже закупаем у Турции вооружение но Турецкий военный комплекс только только развивается ну Французское вооружение нельзя сказать что плохое...Нам надо закупать все лучшее что есть а не лишь бы чтоб было что то...

    Cavab ver

  • Patriot

    2024-02-22

    Турки надрали задницы французам, русским и другим задолго до Карабаха. Это было в Ливии, частенько в Сирии. Так что, не в оружии только дело, еще надо уметь воевать.

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-02-22

    https://www.youtube.com/watch?v=0dJuQDm-pSk Шведский истребитель JAS 39 Gripen

    Cavab ver

  • Кыпчак

    2024-02-22

    Разговоры о покупке истребителей идёт аж с 2017 года но есть причины по которым не купили но дело не а в этом,1.Азербайджан не сможет закупить так сказать не у всех членов альянса поэтому альтернатива по моему совместный Китайски-Пакистанский истребитель но и Южная Корея скорее всего будет модернизировать ВМС и они классно строят военные корабли

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Navalnının ölümü: Siyasi məhbusların həyatına görə kim məsuliyyət daşıyır? – Bəşir Süleymanlı Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей