Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C

Согласно сообщению пакистанского издания Air Operation Syndicate, Азербайджан закупит у Пакистана современные истребители JF-17C Block III. Сумма сделки – 1,6 млрд. долларов.

По данным того же источника, новые самолеты заменят имеющиеся у Азербайджана российские МИГ-29.

Преимущество JF-17 в том, что они превосходят по своим характеристикам имеющиеся в регионе самолеты МИГ-29 и СУ-25. Кроме того, пакистанские истребители имеют возможность борьбы с системой ПВО С-300.

Отмечается, что это крупнейшая экспортная следка Военно-промышленного комплекса Пакистана. Кроме самолетов, контракт включает поставку боеприпасов и обучение летчиков.

JF-17C Block III является последней модификацией данного типа истребителя. Самолет может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты.

По данным из открытых источников, цена такого самолета – 25 млн. долларов. Исходя из того, что сумма сделки превышает полтора млрд долларов, можно сказать, что Азербайджан полностью заменит свой парк военных самолетов. То есть будет приобретено около 60 самолетов JF-17C Block III.