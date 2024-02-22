Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C
Азербайджан закупит у Пакистана истребители JF-17C
Согласно сообщению пакистанского издания Air Operation Syndicate, Азербайджан закупит у Пакистана современные истребители JF-17C Block III. Сумма сделки – 1,6 млрд. долларов.
По данным того же источника, новые самолеты заменят имеющиеся у Азербайджана российские МИГ-29.
Преимущество JF-17 в том, что они превосходят по своим характеристикам имеющиеся в регионе самолеты МИГ-29 и СУ-25. Кроме того, пакистанские истребители имеют возможность борьбы с системой ПВО С-300.
Отмечается, что это крупнейшая экспортная следка Военно-промышленного комплекса Пакистана. Кроме самолетов, контракт включает поставку боеприпасов и обучение летчиков.
JF-17C Block III является последней модификацией данного типа истребителя. Самолет может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты.
По данным из открытых источников, цена такого самолета – 25 млн. долларов. Исходя из того, что сумма сделки превышает полтора млрд долларов, можно сказать, что Азербайджан полностью заменит свой парк военных самолетов. То есть будет приобретено около 60 самолетов JF-17C Block III.
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Политика
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4 отзыв
Ruslan
2024-02-22
Потом говорим что Армения закупает борохло а сами как будто лучше можно закупить шведский Saab JAS 39 Gripen Японский Митсубиши Южнокорейский истребитель KF Итальянский истребитель M-346FA но проблема и в политике не каждая страна продаст Азербайджану вооружение из за режима в нашей стране... Франция пичкает Армению ворружениями хотя Натовская страна мы тоже закупаем у Турции вооружение но Турецкий военный комплекс только только развивается ну Французское вооружение нельзя сказать что плохое...Нам надо закупать все лучшее что есть а не лишь бы чтоб было что то...
Patriot
2024-02-22
Турки надрали задницы французам, русским и другим задолго до Карабаха. Это было в Ливии, частенько в Сирии. Так что, не в оружии только дело, еще надо уметь воевать.
Ruslan
2024-02-22
https://www.youtube.com/watch?v=0dJuQDm-pSk Шведский истребитель JAS 39 Gripen
Кыпчак
2024-02-22
Разговоры о покупке истребителей идёт аж с 2017 года но есть причины по которым не купили но дело не а в этом,1.Азербайджан не сможет закупить так сказать не у всех членов альянса поэтому альтернатива по моему совместный Китайски-Пакистанский истребитель но и Южная Корея скорее всего будет модернизировать ВМС и они классно строят военные корабли