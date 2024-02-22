Сессия Азиатской парламентской ассамблеи открылась в Баку
Сессия Азиатской парламентской ассамблеи открылась в Баку
22 февраля в Баку открылась XIV сессия Азиатской парламентской ассамблеи, которая продлится до 24 февраля.
В работе форума на тему: "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран.
В ходе сессии пройдут заседания Исполнительного совета и комитетов по политическим, экономическим, культурным и другим вопросам. Будут рассмотрены также организационные вопросы. По итогам мероприятия ожидается принятие Бакинской декларации.
*Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 1999 году по инициативе Бангладеш. В её состав входят парламенты 41 государства. Главный орган – Исполнительный совет, в составе Председателя, Вице-председателя и по одному представителю от каждого Национального комитета. Административные функции выполняет назначаемый Председателем Генеральный секретарь (сменяется ежегодно).
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