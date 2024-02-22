Сессия Азиатской парламентской ассамблеи открылась в Баку

22 февраля в Баку открылась XIV сессия Азиатской парламентской ассамблеи, которая продлится до 24 февраля.

В работе форума на тему: "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран.

В ходе сессии пройдут заседания Исполнительного совета и комитетов по политическим, экономическим, культурным и другим вопросам. Будут рассмотрены также организационные вопросы. По итогам мероприятия ожидается принятие Бакинской декларации.

*Азиатская парламентская ассамблея была учреждена в 1999 году по инициативе Бангладеш. В её состав входят парламенты 41 государства. Главный орган – Исполнительный совет, в составе Председателя, Вице-председателя и по одному представителю от каждого Национального комитета. Административные функции выполняет назначаемый Председателем Генеральный секретарь (сменяется ежегодно).