Потери ВС Азербайджана за 2023-й год
Потери ВС Азербайджана за 2023-й год
Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в 2023 году составили 260 человек. При этом, в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери. Об этом говорится в докладе Каспийского института военных исследований.
По данным этого НПО, действующего в Германии, 208 военных погибли в результате стрельбы с армянской стороны, еще четверо подорвались на минах.
Что касается небоевых потерь, то 8 военных погибли в ДТП, 9 - скончались от болезней, 2 – жертвы неуставных отношений, 2 – убиты в результате вооруженных нападений, 1 - погиб в результате неосторожного обращения с оружием, 6 – погибли в результате несчастных случаев. Еще 20 военнослужащих совершили самоубийство.
128 умерших были служащими Минобороны, 9 – Госпогранслужбы, 3 – МЧС, 17 – Внутренних войск, 1 – Управления охраны стратегических объектов, 1 – Министерства юстиции, 1 - Управления военизированной охраны Министерства цифрового развития и транспорта.
134 погибших были рядовые, 50 – офицеры, 44 – служащиы сверхсрочной службы, 26 – прапорщики, 3 – курсанты. Установить звания еще трех военнослужащих институту не удалось.
Большинство случаев гибели произошли во время сентябрьских антитеррористической операции в Карабахе в сентябре. Также случаи гибели военнослужащих имели место на границе с Арменией – в Кельбаджарском, Зангеланском и Губадлинском районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике
Число раненых и получивших увечья военнослужащих за 2023 год составило 536 человек, говорится в заключение отчета.
*Caspian Defense Studies Institute (Институт каспийских военных исследований ) как аналитичесаий центр начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей является Джасур Сумеринли, возглавлявший до отъезда из Азербайджана Центр военных исследований "Доктрина".
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