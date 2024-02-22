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(1 час назад)
Потери  ВС Азербайджана за 2023-й год

Потери  ВС Азербайджана за 2023-й год

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Потери  ВС Азербайджана за 2023-й год

Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в  2023 году составили 260 человек. При этом, в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери. Об этом говорится в докладе Каспийского института военных исследований.

По данным этого НПО, действующего в Германии, 208 военных погибли в результате стрельбы с армянской стороны, еще четверо подорвались на минах.

Что касается небоевых потерь, то  8 военных погибли в ДТП, 9 - скончались от болезней, 2 – жертвы неуставных отношений, 2 –  убиты в результате вооруженных нападений, 1 - погиб в результате неосторожного обращения с оружием, 6 – погибли в результате несчастных случаев.  Еще 20 военнослужащих совершили самоубийство.

128  умерших были служащими Минобороны, 9 – Госпогранслужбы, 3 – МЧС, 17 – Внутренних войск, 1 – Управления охраны стратегических объектов, 1 – Министерства юстиции, 1 - Управления военизированной охраны Министерства цифрового развития и транспорта.

134 погибших были рядовые, 50 – офицеры,  44 – служащиы сверхсрочной службы, 26 – прапорщики,  3 – курсанты. Установить звания еще трех военнослужащих институту не удалось.

Большинство случаев гибели произошли во время сентябрьских антитеррористической операции в Карабахе в сентябре. Также случаи гибели военнослужащих имели место на границе с Арменией – в Кельбаджарском, Зангеланском и Губадлинском районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике

Число раненых и получивших увечья военнослужащих за 2023 год  составило 536 человек, говорится в заключение отчета.

*Caspian Defense Studies Institute  (Институт каспийских военных исследований )  как аналитичесаий центр начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей является Джасур Сумеринли, возглавлявший до отъезда из Азербайджана Центр военных исследований "Доктрина".

 

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