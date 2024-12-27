Азербайджан ждет от Кадырова признаний и извинений, а не денег – официальный Баку

Азербайджан ждет от Кадырова признаний и извинений, а не денег – официальный Баку

Азербайджан ждет от Кадырова признаний и извинений, а не денег – официальный Баку

Азербайджан отверг заявление Рамзана Кадырова оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL, летевшего в Грозный 25 декабря.

"Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций". Об этом заявил не названный представитель администрации президента Азербайджана, которого цитируют проправительственные СМИ.

Напомним, что причиной катастрофы стало то, что гражданский самолет получил серьезные повреждения близ Грозного, когда ПВО в Чечне вели ракетный обстрел украинских дронов.