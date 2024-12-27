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(6 часов назад)
Самолет рейса Баку-Минводы вернулся обратно

Самолет рейса Баку-Минводы вернулся обратно

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Самолет, выполняющий рейс Баку-Минводы, вернулся обратно

27 декабря пассажирский самолет из Баку в Минводы вернулся обратно.

«Самолет вылетел во время, но вернулся обратно в 10:13. На сегодня рейс отменен. Причина неизвестна», - сообщила агентству Turan представитель аэропорта. Состоится ли этот рейс позже, неизвестно.

Отметим, что с утра в пятницу многие российские аэропорты оказались закрыты из-за атак украинских дронов.

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