Самолет, выполняющий рейс Баку-Минводы, вернулся обратно

27 декабря пассажирский самолет из Баку в Минводы вернулся обратно.

«Самолет вылетел во время, но вернулся обратно в 10:13. На сегодня рейс отменен. Причина неизвестна», - сообщила агентству Turan представитель аэропорта. Состоится ли этот рейс позже, неизвестно.

Отметим, что с утра в пятницу многие российские аэропорты оказались закрыты из-за атак украинских дронов.