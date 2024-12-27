Самолет рейса Баку-Минводы вернулся обратно
Самолет, выполняющий рейс Баку-Минводы, вернулся обратно
27 декабря пассажирский самолет из Баку в Минводы вернулся обратно.
«Самолет вылетел во время, но вернулся обратно в 10:13. На сегодня рейс отменен. Причина неизвестна», - сообщила агентству Turan представитель аэропорта. Состоится ли этот рейс позже, неизвестно.
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