Азербайджанцев Грузии призвали голосовать за оппозицию

На вчерашнем митинге оппозиции на площади Свободы в Тбилиси азербайджанская активистка Самира Байрамова призвала этнических азербайджанцев Грузии голосовать на парламентских выборах за оппозицию, выступающую за Евроинтеграцию.

Большая часть ее выступления была на грузинском языке. Свое выступление она завершила на азербайджанском, сказав:

«Дороги азербайджанцы! 26 октября, мы все для будущего нашей страны, в особенности ее разнообразия, равенства, выберем Европу», - сказала она на азербайджанском языке.

По неофициальным данным, в Грузии проживают около 300 тысяч этнических азербайджанцев и порядка 200 тысяч из них обладают избирательным правом.

