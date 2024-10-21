Активист ПНФА арестован «за фото полицеского»

Активист Сураханского районного отделения Партии Народного Фронта Техран Абдуллаев помещен в СИЗО для административно задержанных. Об этом сообщил адвокат Немат Керимли после встречи с ним 21 октября.

По словам адвоката, Абдуллаев заявил, что его задержали за политическую деятельность.

"15 октября при покупке стройматериалов в магазине к нему подошел полицейский и потребовал объяснить, почему Техран его сфотографировал. Абдуллаев рассказал, что делает покупки и никого не фотографирует, а в магазине нет ни одного полицейского.

Тем не менее, сотрудники полиции задержали его и доставили в 20-е отделение Насиминской полиции. Позже районный суд приговорил его к 20 суткам административного ареста. Абдуллаев даже не знает, по какой статье ему предъявлено обвинение", - отметил адвокат.

Адвокат сообщил, что обжалует решение Насиминского районного суда.

В ПНФА агентству Turan сказали, что узнали о задержании своего активиста лишь 18 октября, ибо ему не позволяли сообщить родным о случившемся. МВД пока не ответило на запрос о судьбе активиста.