  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast130 C
  • Вторник, 22 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(18 минут назад)
Султан Гасымов

Султан Гасымов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Султан Гасымов отозван c должности генконсула в Санкт-Петербурге

Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Султана Гасымова от должности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей