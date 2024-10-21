Султан Гасымов отозван c должности генконсула в Санкт-Петербурге

Семья, которую обвиняют в шпионаже на Иран приехала в Израиль еще 35 лет назад, в 1989 году. И не "из Азербайджана", как сообщила пресса, а из СССР. Все в этой семье - галахические евреи. Об этом в интервью израильской прессе заявил экс-министр обороны и иностранных дел Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.