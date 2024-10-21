Султан Гасымов
Султан Гасымов отозван c должности генконсула в Санкт-Петербурге
Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Султана Гасымова от должности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге. Текст документа опубликован на сайте главы государства.
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- Политика
- 21 октябрь 2024 16:35
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Политика
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- 22 октябрь 2024, 14:30
В конце прошлой недели у экономиста Губада Ибадоглу внезапно усилились боли в груди и на спине, в связи с чем он обратился к кардиологу. Об этом сообщил его брат Галиб Байрамов.
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- 22 октябрь 2024, 14:24
Семья, которую обвиняют в шпионаже на Иран приехала в Израиль еще 35 лет назад, в 1989 году. И не "из Азербайджана", как сообщила пресса, а из СССР. Все в этой семье - галахические евреи. Об этом в интервью израильской прессе заявил экс-министр обороны и иностранных дел Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.
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- 22 октябрь 2024, 13:04
Бакинский апелляционный суд (БАС) 21 октября отклонил жалобу на отказ в переводе общественного активиста Ниджада Ибрагима под домашний арест.
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- 22 октябрь 2024, 12:13
Нагорный Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана. Об этом заявил 22 октября глава парламента Армении Ален Симонян, выступая в парламенте страны.
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