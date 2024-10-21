Семь выходцев из Азербайджана арестованы в Израиле за шпионаж на Иран

Семь выходцев из Азербайджана арестованы в Израиле за шпионаж на Иран

Семь выходцев из Азербайджана арестованы в Израиле за шпионаж на Иран

Семь израильтян, выходцев из Азербайджана, подозреваются в шпионаже в пользу Ирана. Об этом 21 октября сообщила израильская контрразведка ШАБАК. Преступная деятельность агентуры продолжалась около двух лет. За это время за деньги было выполнено 600 заданий. Подозреваемые фотографировали военные базы, в том числе и те, по которым наносился удар во время атаки 1 октября.

Все подозреваемые - жители Хайфы и севера страны. Среди них - солдат-дезертир и двое несовершеннолетних. Суд обнародовал имена пятерых совершеннолетних подозреваемых - Азиз Нисанов, Александр Садиков, Игаль Нисан, Вячеслав Гущин и Евгений Иоффе. Имена двух несовершеннолетних не обнародованы. Все подозреваемые обвиняются в преступлениях против безопасности государства.

Помимо прочего, репатрианты подозреваются в фотографировании и сборе информации об армейских базах, в том числе базах израильских ВВС в Неватим и Рамат-Давиде и комплексе генштаба "Кирия" в Тель-Авиве.

Подозреваемые также собирали информацию о местах, где установлены комплексы "Железный купол". Кроме того, они получили от своих кураторов карты с разметкой стратегических объектов, в том числе учебной базы бригады "Голани". Согласно следствию, собранную информацию фигуранты дела передавали в Иран.

ШАБАК начал расследование два месяца назад, а все подозреваемые были задержаны. Прокуратура подаст обвинительные заключения на этой неделе. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Как сообщается, подозреваемые действовали по указке двух иранских кураторов и получили за это сотни тысяч шекелей, которые были переданы наличными или в криптовалюте. Деньги наличными им передавали три гражданина России, приехавшие в Израиль.

Иран запустил большую часть баллистических ракет именно по тем объектам, информацию о которых передали подозреваемые. Они фотографировали армейские объекты дважды - до и после иранской атаки, чтобы в Тегеране поняли масштабы нанесенного урона.

Всех задержанных связывают родственные отношения, среди подозреваемых - отец и сын, занимавшиеся шпионажем вместе.