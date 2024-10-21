Мирному урегулированию мешают территориальные претензии Армении – Джейхун Байрамов

Во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генеральныго директора по Европе Совета национальной безопасности США Майкла Карпентера.

Как сказано в сообщении пресс-службы МИД, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию и перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Была отмечена важность наращивания усилий по созданию положительной динамики в отношениях между Азербайджаном и США и определения будущих перспектив сотрудничества», - отмечено в сообщении.

Байрамов проинформировал о процессе нормализации и перспективах мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также о последней встрече в Стамбуле.

«Несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, было подчеркнуто, что самым серьезным препятствием на пути подписания окончательного мирного соглашения является продолжение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов этой страны, особенно в Конституция Армении», - говорится в сообщении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает МИД.