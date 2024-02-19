Азербайджанские политики и активисты об убийстве Навального

Содержащийся под арестом активист Бахтияр Гаджиев выступил с обращением в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

«Весть о внезапной смерти Алексея Навального глубоко потрясла меня, как и всех поборников свободы, справедливости и демократии во всем мире», - сказал он.

Он призвал официальных лиц Запада, «требующих с одной стороны освобождения политзаключенных, с другой стороны спокойно наблюдающих за содержанием под стражей в тяжелых условиях журналистов, правозащитников, общественных активистов и называть авторитарные режимы «надежными партнерами», прекратить «лицемерие».

«Никто не может гарантировать, что трагедии и казни в России, не повторятся в других авторитарных государствах. «Из-за своего бездействия западные лидеру несут за гибель Навального такую же моральную ответственность, какую несет за свои действия Кремль», - заявил Гаджиев.

Лидер партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считает, что смерть Навального должна «потрясти мир».

«Спящая совесть должна пробудиться. Во всем мире должны понять, что любая диктатура по своей сути античеловечна. Мировые лидеры должны понять, что толерантное, сдержанное, беззубое, колеблющееся отношение к диктатурам – это несправедливость к миллионам, подавляемым этими режимами», - написал Керимли в facebook.

«Он погиб, но он одержал моральную победу. Своей смертью он нанес сокрушительный удар по российскому режиму. Верю, что ни российский народ, ни международное сообщество не простят режим-убийцу несгибаемого борца. Это ускорит крах Путинского режима», - написал Керимли.

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы считает, что смерть Навального окажет серьезное влияние на политические процессы в России.

По мнению директора Института Политического Менеджмента Азера Гасымлы, Навальный «ушел победителем».

«Путин со всеми своими ресурсами не смог сломить волю Навального. В истории он останется как человек победивший диктатора», - отметил Гасымлы.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли считает, что Навальный стал деятелем, пожертвовавшим жизнью за свободу и демократические перемены в РФ.

«Проявляя равнодушие к гибели таких отважных людей, Россия переживает самый позорный период своей истории», - сказал Мамедли.