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(4 минуты назад)
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

19 февраля в 3:30 февраля азербайджанские пограничники отряда «Гейтапа» зафиксировали нарушение границы тремя неизвестными со стороны Ирана.

После требований остановиться и стрельбы в воздух, нарушители убежали обратно.

При осмотре места происшествия пограничники обнаружили свертки с марихуаной общем весом в 15,6 кг. и 1000 таблеток Метадона-49. По факту ведется расследование, говорится в сообщении Госпограслужбы в понедельник.

Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

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