Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана

С 2023 года Азербайджан борется с непрекращающейся вспышкой кори, вызывающей озабоченность в области общественного здравоохранения, которая привела к летальному исходу среди пострадавших лиц. Последние сообщения указывают на то, что вспышка продолжается, причем о последнем случае было сообщено 15 февраля, что подчеркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются органы здравоохранения в стране.