Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана
19 февраля в 3:30 февраля азербайджанские пограничники отряда «Гейтапа» зафиксировали нарушение границы тремя неизвестными со стороны Ирана.
После требований остановиться и стрельбы в воздух, нарушители убежали обратно.
При осмотре места происшествия пограничники обнаружили свертки с марихуаной общем весом в 15,6 кг. и 1000 таблеток Метадона-49. По факту ведется расследование, говорится в сообщении Госпограслужбы в понедельник.
Общество
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