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(16 минут назад)
Азербайджанский военный подорвался на мине
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанский военный подорвался на мине

10 ноября на территории села Гюлистан Гёранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглу, подорвался на противопехотной мине, ранее заложенной вооруженными силами Армении, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Получившего травмы военного немедленно доставили в ближайший медпункт, его состояние оценивается  как удовлетворительное,  далее сказано в пресс-релизе.
 

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