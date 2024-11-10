Азербайджанский военный подорвался на мине
10 ноября на территории села Гюлистан Гёранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглу, подорвался на противопехотной мине, ранее заложенной вооруженными силами Армении, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Получившего травмы военного немедленно доставили в ближайший медпункт, его состояние оценивается как удовлетворительное, далее сказано в пресс-релизе.
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