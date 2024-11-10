Полад Асланов прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья

Отбывающий тюремное наказание руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов 10 ноября прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Полад позвонил и сообщил, что прекратил голодовку из-за усугубления проблем со здоровьем. Он звонил из кабинета начальника колонии и сообщил, сейчас его содержат в санчасти. Телефонный разговор был коротким и подробностей проблем с его здоровьем Полад не успел сообщить», - отметила Г.Асланова.

По ее словам, у П.Асланова 11 ноября по графику должен быть очередной телефонный разговор.

Она сказала, что если муж не позвонит, то пойдет в колонию чтобы прояснить его состояние.

* П.Асланов объявил голодовку 4 ноября с требованием освобождения политзаключенных. После этого его этапировали из колонии N1 в колонию N15, где условия содержания хуже. По прибытию в колонию N15 его заключили в карцер.

** Глава сайта xeberman.com Полад Асланов был арестован 12 июня 2019 года по обвинению в шпионаже на Иран - статья 274 УК (госизмена). Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб. Правозащитники признали его политзаключенным. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет. ЕСПЧ признал неправомерным его заключение и назначил ему денежную компенсаций.

