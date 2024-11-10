Германия представлена четырьмя министерствами на COP29 в Баку

Германия будет представлена ​​четырьмя ключевыми министерствами на Конференции ООН по климату COP29, которая начнется в Баку 11 ноября, сообщает DW. Особое внимание будет уделено климатическому финансированию, говорится в заявлении Министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии.

Повестка дня также будет включать обсуждение вопросов реализации резолюций, принятых на прошлогодней конференции, в частности, по вопросам энергетического перехода, смягчения последствий изменения климата и стратегий адаптации.

Немецкую делегацию на форуме возглавят министр иностранных дел Анналена Бербок, вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, министр развития Свенья Шульце и министр окружающей среды Штеффи Лемке.

Ожидается, что ключевой темой дебатов станет дефицит финансирования после невыполненного обещания развитых стран ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на климатические проекты с 2020 года. Бербок подчеркнула необходимость внесения вклада экономически развитыми странами, отметив, что «вместе мы можем поддержать наиболее уязвимые страны в их трансформации». Она добавила, что одних государственных средств будет недостаточно, и призвала к стимулированию инвестиций частного сектора.

Хабек подчеркнул прогресс Германии в области возобновляемой энергетики, заявив, что более половины электроэнергии страны теперь вырабатывается за счет энергии ветра и солнца. «Утроение доли возобновляемых источников энергии к 2030 году, как было решено на COP28, вполне осуществимо», — сказал он, подчеркнув необходимость надежной интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за два дня до начала COP29, выразив надежду на успешное проведение конференции, сообщила пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн.

Конференция COP29 продлится до 22 ноября, ожидается, что в ней примут участие от 40 000 до 50 000 делегатов, включая представителей всех государств-членов ООН и ЕС, Ватикана, зависимых территорий Ниуэ и Островов Кука, а также палестинской делегации.