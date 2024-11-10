США готовятся объявить план прекращения огня в Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, что Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на выборах могут вскоре объявить о планах по прекращению огня в Украине и предоставить гарантии безопасности Киеву, сообщает Польское радио.
Комментарии Туска прозвучали вскоре после того, как 6 ноября The Wall Street Journal , ссылаясь на три источника, близких к Трампу, сообщил о предлагаемом плане для Украины. Согласно отчету, один из рассматриваемых вариантов заключается в том, что Киев обязуется не стремиться к членству в НАТО в течение как минимум 20 лет в обмен на продолжение военной помощи США для сдерживания дальнейших российских атак.
В отчете указано, что предложения направлены на «заморозку» конфликта, фактически закрепив контроль России над примерно 20% украинской территории. Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейц предлагали прекратить военную поддержку США для Украины, если Киев не согласится на мирные переговоры с Москвой. WSJ отметила, что, хотя Украина может попытаться вернуть утраченные территории, ей придется полагаться на дипломатические усилия.
Туск считает, что планы Трампа относительно Украины, скорее всего, все еще находятся на подготовительной стадии. Он описал потенциальные действия США как сигнал о снижении американского участия в украинских делах. «Это, безусловно, будут решения, которые подразумевают меньшее вмешательство США», — сказал Туск.
Однако премьер-министр Польши подчеркнул, что решения по войне на Украине «не могут приниматься через головы украинцев, как и через наши». Независимо от победы Трампа, отметил Туск, Польша и Европа будут нести большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.
-
- Политика
- 10 ноябрь 2024 18:48
-
В мире
-
В результате российских воздушных атак за ночь погибли по меньшей мере шесть человек, еще 21 человек, в том числе пятеро детей, получил ранения, а также были подожжены несколько зданий на юге Украины, сообщили губернаторы регионов в понедельник.
-
- 11 ноябрь 2024, 09:54
Дональд Трамп в четверг разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине, сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
-
Российские военные терпят значительные неудачи на поле боя, что ставит под сомнение устойчивость их продолжающегося наступления. Согласно недавнему отчету Института изучения войны (ISW), растущие потери и тактические недостатки подрывают моральный дух, особенно среди ультранационалистического сообщества военных блогеров России, которые открыто критиковали то, что они называют «мясорубочными» атаками.
-
Сьюзи Уайлс, закулисный стратег, которой приписывают организацию выдающегося политического возвращения Дональда Трампа, назначена новым главой аппарата Белого дома. Это первый случай, когда женщина займет эту должность в администрации Трампа, говорится в статье CNN.
Написать отзыв