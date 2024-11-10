США готовятся объявить план прекращения огня в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, что Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на выборах могут вскоре объявить о планах по прекращению огня в Украине и предоставить гарантии безопасности Киеву, сообщает Польское радио.

Комментарии Туска прозвучали вскоре после того, как 6 ноября The Wall Street Journal , ссылаясь на три источника, близких к Трампу, сообщил о предлагаемом плане для Украины. Согласно отчету, один из рассматриваемых вариантов заключается в том, что Киев обязуется не стремиться к членству в НАТО в течение как минимум 20 лет в обмен на продолжение военной помощи США для сдерживания дальнейших российских атак.

В отчете указано, что предложения направлены на «заморозку» конфликта, фактически закрепив контроль России над примерно 20% украинской территории. Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейц предлагали прекратить военную поддержку США для Украины, если Киев не согласится на мирные переговоры с Москвой. WSJ отметила, что, хотя Украина может попытаться вернуть утраченные территории, ей придется полагаться на дипломатические усилия.

Туск считает, что планы Трампа относительно Украины, скорее всего, все еще находятся на подготовительной стадии. Он описал потенциальные действия США как сигнал о снижении американского участия в украинских делах. «Это, безусловно, будут решения, которые подразумевают меньшее вмешательство США», — сказал Туск.

Однако премьер-министр Польши подчеркнул, что решения по войне на Украине «не могут приниматься через головы украинцев, как и через наши». Независимо от победы Трампа, отметил Туск, Польша и Европа будут нести большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.