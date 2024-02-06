Байдамирли обратился к президенту с просьбой дать указания о прекращении уголовного дела против него
Байдамирли обратился к президенту с просьбой дать указания о прекращении уголовного дела против него
Находящийся под арестом азербайджанский бизнесмен Назим Байдамирли обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой дать указания о прекращении возбужденного против него уголовного дела по обвинению по статье 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) Уголовного Кодекса Азербайджана. Байдамирли утверждает, что дело против него сфабриковано и не имеет юридических оснований.
В своем обращении к президенту Алиеву Байдамирли утверждает, что его арест, произошедший 4 июля прошлого года, был основан на сфабрикованном уголовном деле. Он подчеркнул, что за две недели до своего ареста он активно взаимодействовал со средствами массовой информации, давая интервью местным и иностранным представителям после того, что он назвал "событиями в Сёюдлю". Во время этих интервью Байдамирли, используя свое влияние, призывал местных жителей сохранять спокойствие, избегать конфликтов с правоохранительными органами и сотрудничать с Государственной комиссией.
Однако, утверждает Байдамирли, вскоре после событий, на веб-сайтах и государственном телевиденим против него была начата целенаправленная кампания "черного пиара", в ходе которой он был назван "организатором" и "режиссером" инцидентов. Он подчеркивает, что его выступления соответствовали интересам государства и его народа.
Байдамирли, которому в течение семи месяцев пребывания в заключении не были предъявлены конкретные обвинения, передал президенту Алиеву пожелание успеха на предстоящих 7 февраля выборах. Он подчеркнул свою приверженность во время своей общественной деятельности защите азербайджанского государства и выразил недовольство необоснованными обвинениями в свой адрес.
Заявление защиты Байдамирли указывает на его убежденность в том, что с ним обращаются как с "экологическим заключенным", и он утверждает, что истинным мотивом его ареста является отвлечение внимания от событий в Кедабекском районе. 1 сентября ему было предъявлено еще одно обвинение - по статье 182.2.2 (вымогательство совершенное неоднократно) Уголовного Кодекса с применением угроз, что он также категорически отвергает.
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