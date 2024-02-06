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(3 часа назад)
На внеочередных президентских выборах зарегистрировано 90 тысяч наблюдателей

На внеочередных президентских выборах зарегистрировано 90 тысяч наблюдателей

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На внеочередных президентских выборах зарегистрировано 90 тысяч наблюдателей

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане в ЦИК прошли регистрацию 90 тысяч наблюдателей, в том числе около 800 международных.

Как говорится в сообщении ЦИК, с учетом наличия всего 6537 избирательных участков на каждый участок приходится по 13-14 наблюдателей.

Выборы состоятся 7 февраля.

Сегодня «день тишины», когда всякая предвыборная агитация запрещена.

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