На внеочередных президентских выборах зарегистрировано 90 тысяч наблюдателей

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане в ЦИК прошли регистрацию 90 тысяч наблюдателей, в том числе около 800 международных.

Как говорится в сообщении ЦИК, с учетом наличия всего 6537 избирательных участков на каждый участок приходится по 13-14 наблюдателей.

Выборы состоятся 7 февраля.

Сегодня «день тишины», когда всякая предвыборная агитация запрещена.