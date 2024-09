Байден заявил, что решение об ударе по территории России не принято

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что он пока не дал Украине разрешения на использование американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

«Нет», — сказал Байден у Белого дома, отвечая на вопрос вашингтонского корреспондента TURAN, принял ли он решение по этому вопросу.

Байден вернулся из Делавэра, где он принимал лидеров Австралии, Индии и Японии.

Все четыре лидера выпустили совместное заявление по Украине, отметив, что они «подтверждают необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочнного мира в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета и территориальной целостности».

Этот шаг был предпринят в воскресенье после того, как президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, чтобы представить «план победы» Киева президенту Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ожидается, что украинский лидер также попытается убедить Байдена изменить свое решение об использовании дальнобойного оружия по России ,

В воскресенье Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, который производит один из самых необходимых видов боеприпасов для борьбы с российскими сухопутными войсками.

