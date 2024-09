Bayden Rusiya ərazilərinə zərbə endirilməsi haqqında qərar qəbul edilmədiyini bildirib

Bazar günü ABŞ prezidenti Co Bayden bildirib ki, o, Ukraynanın Rusiya ərazilərinə zərbə endirmək üçün uzaqmənzilli Amerika silahlarından istifadə etməsinə hələ icazə verməyib.

Bayden Ağ Evin qarşısında Turan-ın Vaşinqtondakı müxbirinin bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edib-etmədiyi haqqında sualına "Xeyr" cavabı verib.

Bayden Avstraliya, Hindistan və Yaponiya liderlərini qəbul etdiyi Delaveradan qayıdıb.

Dörd lider Ukrayna ilə bağlı birgə bəyanat yayaraq, "suverenliyə və ərazi bütövlüyünə hörmət də daxil olmaqla, beynəlxalq hüquqa və BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq hərtərəfli, ədalətli və möhkəm sülh zərurətini təsdiq etdiklərini" vurğulayıblar.

Bu addım bazar günü, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Baydenə, həmçinin prezidentliyə namizədlər Kamala Harris və Donald Trampa Kiyevin "qələbə planını" təqdim etmək üçün Birləşmiş Ştatlara gəlməsindən sonra qəbul edilib.

Ukrayna liderinin Baydeni Rusiyaya uzaqmənzilli silahlardan istifadə haqqında qərarını dəyişdirməyə razılaşdırmağa çalışacağı gözlənilir.

Bazar günü Zelenski Rusiyanın quru qoşunlarına qarşı mübarizə üçün ən zəruri döyüş sursatları növlərindən birini istehsal edən Pensilvaniyadakı döyüş sursatları istehsalı zavoduna baş çəkib.

