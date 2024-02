Баку и Еревану осталось согласовать лишь несколько вопросов - Госдепартамент США

Соединенные Штаты заявили в четверг, что «продолжают поощрять» Азербайджан и Армению к заключению мирного соглашения. Этому были посвящены недавние встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами двух стран в Мюнхене, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Два лидера провели двустороннюю встречу в Мюнхене, и США продолжат свою помощь и поддержку для достижения мира", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер , отвечая на вопросы TURAN.

Можно ли сказать, что мир "в пределах досягаемости"?

На это Миллер сказал: "Мир в пределах досягаемости, и госсекретарь обсудил это с лидерами обеих этих стран, призвав их работать вместе, чтобы преодолеть оставшиеся несколько вопросов».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video