Баку и Еревану осталось согласовать лишь несколько вопросов - Госдепартамент США
Соединенные Штаты заявили в четверг, что «продолжают поощрять» Азербайджан и Армению к заключению мирного соглашения. Этому были посвящены недавние встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами двух стран в Мюнхене, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Два лидера провели двустороннюю встречу в Мюнхене, и США продолжат свою помощь и поддержку для достижения мира", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер , отвечая на вопросы TURAN.
Можно ли сказать, что мир "в пределах досягаемости"?
На это Миллер сказал: "Мир в пределах досягаемости, и госсекретарь обсудил это с лидерами обеих этих стран, призвав их работать вместе, чтобы преодолеть оставшиеся несколько вопросов».
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