Bakı və İrəvan arasında razılaşdırılmamış bir neçə məsələ qalıb - ABŞ Dövlət Departamenti

Birləşmiş Ştatlar cümə axşamı bir daha bildirib ki, Azərbaycanı və Ermənistanı sülh sazişi əldə etməkçün dəstəkləyir. TURANın Vaşinqton müxbiri xəbər verir ki, dövlət katibi Entoni Blinkenin iki ölkə liderlərləri ilə Münhendə keçirdiyi görüşlərdə məhs bu müzakirə olunub.

Dövlət Departamentinin sözçüsü Metyu Miller TURANın suallarını cavablandırarkən deyib: "İki lider Münhendə ikitərəfli görüş keçirib, və ABŞ sülhə nail olmaq üçün öz yardımını və dəstəyini davam etdirəcək".

Sülhün yaxın oldugunu deyə bilərikmi?

Bu suala Miller dedi: "Sülh əlçatandır və Dövlət Katibi iki ölkənin liderləri ilə bunu müzakirə edərək, qalan bir neçə məsələni aradan qaldırılması üçün birlikdə işləməyə çağırıb."

