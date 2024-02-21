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(34 минуты назад)
Насилие в обществе индикатор чего?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Насилие в обществе индикатор чего?

Распространение в социальных сетях тревожного видео, изображающего насилие, совершенное сверстниками в отношении подростка в Баку, вызвало широкую обеспокоенность по поводу подростковой агрессии. Видеозапись, на которой запечатлена жертва, подвергшаяся уничижительным отметинам на лбу, забрасыванию яйцами, стрижке и другим формам издевательств, высветила проблему. Опознанные как учащиеся школы № 156 Шувелана, преступники вызвали немедленную реакцию как властей, так и общества.

Эльшад Гаджиев, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, подтвердил возбуждение уголовного дела по признакам хулиганства. Одновременно Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей заверил общественность в надзоре за этичным изображением школьников.

В телевизионной дискуссионной программе "Трудный вопрос" писательница и комментатор Мехрибан Везир высказала свое мнение о социальных последствиях подобных инцидентов. Везир подчеркнула, что, несмотря на тревожность, быстрая реакция правительственных органов, общественных организаций и средств массовой информации отражает нетерпимость к такому поведению. Она подчеркнула требование общественности к подотчетности и обеспечению справедливого наказания правонарушителей в качестве положительного результата.

По словам Везира, основной катализатор подобных эпизодов кроется в школьной среде, характеризующейся отсутствием личного пространства и сочувствия к потребностям учащихся. Она посетовала на распространенность агрессии в школьных условиях, приведя примеры, когда группы учащихся ведут себя как толпа, что отражает суровую подготовку к реалиям жизни.

Везир утверждала, что современная школьная среда особенно безжалостна, воспитывая у подростков чувство отстраненности и незаинтересованности. Она приписала значительную роль в формировании личности детей влиянию семьи, подчеркнув пагубное влияние некоторых домашних хозяйств на развитие склонности к насилию и негативных черт характера.

По сути, комментарий Везира проливает свет на сложное взаимодействие между социальными, институциональными и семейными факторами в формировании поведения подростков и подчеркивает настоятельную необходимость согласованных усилий по борьбе со случаями насилия среди молодежи и смягчению их последствий.

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