Насилие в обществе индикатор чего?
Распространение в социальных сетях тревожного видео, изображающего насилие, совершенное сверстниками в отношении подростка в Баку, вызвало широкую обеспокоенность по поводу подростковой агрессии. Видеозапись, на которой запечатлена жертва, подвергшаяся уничижительным отметинам на лбу, забрасыванию яйцами, стрижке и другим формам издевательств, высветила проблему. Опознанные как учащиеся школы № 156 Шувелана, преступники вызвали немедленную реакцию как властей, так и общества.
Эльшад Гаджиев, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, подтвердил возбуждение уголовного дела по признакам хулиганства. Одновременно Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей заверил общественность в надзоре за этичным изображением школьников.
В телевизионной дискуссионной программе "Трудный вопрос" писательница и комментатор Мехрибан Везир высказала свое мнение о социальных последствиях подобных инцидентов. Везир подчеркнула, что, несмотря на тревожность, быстрая реакция правительственных органов, общественных организаций и средств массовой информации отражает нетерпимость к такому поведению. Она подчеркнула требование общественности к подотчетности и обеспечению справедливого наказания правонарушителей в качестве положительного результата.
По словам Везира, основной катализатор подобных эпизодов кроется в школьной среде, характеризующейся отсутствием личного пространства и сочувствия к потребностям учащихся. Она посетовала на распространенность агрессии в школьных условиях, приведя примеры, когда группы учащихся ведут себя как толпа, что отражает суровую подготовку к реалиям жизни.
Везир утверждала, что современная школьная среда особенно безжалостна, воспитывая у подростков чувство отстраненности и незаинтересованности. Она приписала значительную роль в формировании личности детей влиянию семьи, подчеркнув пагубное влияние некоторых домашних хозяйств на развитие склонности к насилию и негативных черт характера.
По сути, комментарий Везира проливает свет на сложное взаимодействие между социальными, институциональными и семейными факторами в формировании поведения подростков и подчеркивает настоятельную необходимость согласованных усилий по борьбе со случаями насилия среди молодежи и смягчению их последствий.
-
-
- Политика
- 21 февраль 2024 23:56
Сложный вопрос
-
Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в 21:00 в "Çətin sual"
-
- 16 февраль 2024, 23:04
Поскольку президент Ильхам Алиев принимает присягу после досрочных президентских выборов, Азербайджан переживает поворотный момент в своей политической истории. Роспуск Кабинета министров добавляет еще один слой интриги к разворачивающемуся повествованию, вызывая спекуляции о перспективах перемен внутри правительства и более широких последствиях для управления страной.
-
- 15 февраль 2024, 21:40
Церемония приведения к присяге президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 февраля в Милли Меджлисе, за которой последовала отставка Кабинета министров, вызвала спекуляции относительно будущего курса правительства. Аналитики и политические комментаторы размышляют об ожиданиях от президента и потенциальных кадровых изменениях в правительстве в свете этих событий.
-
- 14 февраль 2024, 22:05
Недавние ужасные события в Хатаинском районе Баку вызвали шок в азербайджанском обществе, вызвав широкие дискуссии о психическом здоровье, вариантах лечения и трагических последствиях нелеченых заболеваний. Убийство Ахмедом Ахмедовым пяти членов семьи вновь разожгло дискуссию об адекватности психиатрической помощи в стране.
Написать отзыв