Баку и Тегеран клянутся друг другу в дружбе и братстве

Баку и Тегеран клянутся друг другу в дружбе и братстве

19 мая на ирано-азербайджанской границе прошла церемония открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гызгаласы» на реке Араз с участием президентов двух стран, Ибрахима Раиси и Ильхама Алиева.

На брифинге по завершении церемонии Ильхам Алиев сказал, что приветствует позицию Тегерана по вопросу армяно-азербайджанского примирения. «Идет процесс делимитации армяно-азербайджанской границы и мы видим первые положительные результаты. Это дает надежду, что наконец то будет заключено мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем позицию Ирана по этому вопросу», - сказал Алиев.

Касаясь отношений с Ираном, Алиев назвал их «важным фактором региональной безопаснсости.

«Мы поддерживаем друг другу во всех международных организациях и продолжим делать это в будущем. Развитие региона должно обеспечиваться волей проживающих здесь народов. Вмешательство внерегиональных сил в наши дела недопустимо.

Если лидеры стран за тысячи километров отсюда хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, пусть говорят с нами. Ненужное вмешательство не приносило и не принесет никаких результатов",- отметил Алиев.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси сказал, что «теплые отношения между двумя народами и между Ираном и Азербайджаном «не могут быть разорваны.»

По его словам, надо продолжать не только двусторонее сотрудничество, но и в региональных и внерегиональное организациях.

«Вопрос Палестины является первым вопросом исламского мира, и мы не сомневаемся, что народы Ирана и Азербайджана всегда поддерживают народ Палестины и Газы и ненавидят сионистский режим», - сказал Раиси.

«Враги не хотят прогресса Азербайджана и Ирана, но мы считаем, что любой прогресс в Азербайджане – это наш прогресс, и любая угроза на границах двух стран будет потерей для обеих стран», - отметил он.

Касаясь совместного проекта плотины «Гызгаласы» , Раиси заметил, что он даст 2 миллиардов кубометров питьевой и сельскохозяйственной воды, 270 гигаватт электроэнергии и даст работу 40 тысячам человек.

Иран был одним из первых, кто признал территориальную целостность Азербайджана и готов участвовать в восстановлении Карабахского региона, подчеркнул президент Ирана.

