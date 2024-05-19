Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая при возвращении президента Ирана с церемонии запуска гидроузлов «Худаферин» и «Гызгаласы» его вертолет совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщили иранские СМИ, вертолет Ибрахима Раиси был вынужден резко пойти на посадку из-за сильного тумана. По предвариетльной информации, пострадавших нет.
На место инцидента направлены спасательные службы.
Политика
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Важным событием стало то, что рано утром в среду турецкий беспилотник Akinci обнаружил горячую точку, которая, как полагают, является местом крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, о чем сообщило агентство Irna в 03:50 по местному времени.
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- 19 май 2024, 23:46
Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Ибрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу сообщил около полуночи детали аварии вертолета с президентом.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с аварийной посадкой в Иране вертолета, на борту которого находился Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси.
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- 19 май 2024, 15:15
19 мая на ирано-азербайджанской границе прошла церемония открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гызгаласы» на реке Араз с участием президентов двух стран, Ибрахима Раиси и Ильхама Алиева.
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