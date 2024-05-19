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(1 час назад)
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

19 мая при возвращении президента Ирана с церемонии запуска гидроузлов «Худаферин» и «Гызгаласы» его вертолет совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Как сообщили иранские СМИ, вертолет Ибрахима Раиси был вынужден резко пойти на посадку из-за сильного тумана. По предвариетльной информации, пострадавших нет.

На место инцидента направлены спасательные службы.

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