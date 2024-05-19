Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о крушении вертолета с И.Раиси

Ильхам Алиев выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о крушении вертолета с И.Раиси

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с аварийной посадкой в Иране вертолета, на борту которого находился Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси.

В публикации говорится: «Серьезно обеспокоены известием о том, что сегодня после дружеского прощания с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране. Наши молитвы с Президентом Ибрахимом Раиси и сопровождающей его делегацией. Азербайджанская Республика, как соседняя, дружественная и братская страна, готова оказать любую поддержку».

