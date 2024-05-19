Вертолет президента Ирана не могут найти уже 10 часов

Вертолет президента Ирана не могут найти уже 10 часов

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Ибрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу сообщил около полуночи детали аварии вертолета с президентом.

"Мы находимся недалеко от медного рудника Сонгун близ населенного пункта Варазган. GPS вертолета показывает, что он совершил жесткую посадку, там сильный туман, идет дождь, видимость около 5-6 метров, проехать в эту горную местность крайне сложно и это осложняет ситуацию", сказал корреспондент в эфире государственного телеканала IRIB.

Иранские СМИ передают противоречивые сообщения. По одним данным, связь с пассажирами вертолета была создана, однако о состоянии Раиси и других находившихся в вертолете не сообщается.

Судя по всему, авария была серьезной. Что касается длительных поисков, это говорит о состоянии системы безопасности и технической отсталости вертолета, которым пользуется первое лицо Ирана.

Отметим, что авария произошла примерно в 100 км от гидроузла «Худаферин», откуда вылетел вертолет.