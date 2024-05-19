Вертолет президента Ирана не могут найти уже 10 часов
Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Ибрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу сообщил около полуночи детали аварии вертолета с президентом.
"Мы находимся недалеко от медного рудника Сонгун близ населенного пункта Варазган. GPS вертолета показывает, что он совершил жесткую посадку, там сильный туман, идет дождь, видимость около 5-6 метров, проехать в эту горную местность крайне сложно и это осложняет ситуацию", сказал корреспондент в эфире государственного телеканала IRIB.
Иранские СМИ передают противоречивые сообщения. По одним данным, связь с пассажирами вертолета была создана, однако о состоянии Раиси и других находившихся в вертолете не сообщается.
Судя по всему, авария была серьезной. Что касается длительных поисков, это говорит о состоянии системы безопасности и технической отсталости вертолета, которым пользуется первое лицо Ирана.
Отметим, что авария произошла примерно в 100 км от гидроузла «Худаферин», откуда вылетел вертолет.
Политика
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Важным событием стало то, что рано утром в среду турецкий беспилотник Akinci обнаружил горячую точку, которая, как полагают, является местом крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, о чем сообщило агентство Irna в 03:50 по местному времени.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с аварийной посадкой в Иране вертолета, на борту которого находился Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси.
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- 19 май 2024, 17:35
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