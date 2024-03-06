Баку и Тегеран обсуждают шаги по восстановлению посольства Азербайджана в Иране
Главы МИД Азербайджана и Ирана – Джейхун Байрамов и Хусейн Амир-Абдоллахиан встретились 5 марта в Саудовской Аравии в рамках чрезвычайного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и текущая ситуация в регионе, сообщает азербайджанский МИД.
Министры также провели обмен мнениями о шагах, направленных на возобновление деятельности азербайджанского посольства в Тегеране, после вынесения судом приговора лицу, совершившему теракт против дипломатической миссии.
Кроме того, Байрамов и Абдоллахиан обсудили планы по расширению контактов на высоком уровне, отметили важность работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, развитие и расширение в регионе транспортных и коммуникационных коридоров.
Байрамов также отметил, что предстоящая в этом году климатическая конференция СОP-29 открывает дополнительные возможности для сотрудничества.
Байрамов информировал собеседника о текущей ситуации в регионе, а также состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и его перспективах.
«Привлечение Арменией в регион третьих сторон, не способствующих миру и стабильности, усилия некоторых государств по ее вооружению, являются угрозой мирному процессу», - сказал Байрамов.
- 27 января 2023 на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение, в результате которого один охранник дипмиссии был убит, еще двое ранены.
После этого Азербайджана приостановил деятельность посольства в Иране.
По сообщению СМИ со ссылкой на иранские власти, 5 февраля лицо совершивший атаку на посольство Азербайджана, был приговорен к смертной казни.
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