Баку и Тегеран обсуждают шаги по восстановлению посольства Азербайджана в Иране

Баку и Тегеран обсуждают шаги по восстановлению посольства Азербайджана в Иране

Главы МИД Азербайджана и Ирана – Джейхун Байрамов и Хусейн Амир-Абдоллахиан встретились 5 марта в Саудовской Аравии в рамках чрезвычайного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и текущая ситуация в регионе, сообщает азербайджанский МИД.

Министры также провели обмен мнениями о шагах, направленных на возобновление деятельности азербайджанского посольства в Тегеране, после вынесения судом приговора лицу, совершившему теракт против дипломатической миссии.

Кроме того, Байрамов и Абдоллахиан обсудили планы по расширению контактов на высоком уровне, отметили важность работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, развитие и расширение в регионе транспортных и коммуникационных коридоров.

Байрамов также отметил, что предстоящая в этом году климатическая конференция СОP-29 открывает дополнительные возможности для сотрудничества.

Байрамов информировал собеседника о текущей ситуации в регионе, а также состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и его перспективах.

«Привлечение Арменией в регион третьих сторон, не способствующих миру и стабильности, усилия некоторых государств по ее вооружению, являются угрозой мирному процессу», - сказал Байрамов.

27 января 2023 на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение, в результате которого один охранник дипмиссии был убит, еще двое ранены.

После этого Азербайджана приостановил деятельность посольства в Иране.

По сообщению СМИ со ссылкой на иранские власти, 5 февраля лицо совершивший атаку на посольство Азербайджана, был приговорен к смертной казни.