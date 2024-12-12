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(14 минут назад)
Баку недоволен милитаризацией Армении

Баку недоволен милитаризацией Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку недоволен милитаризацией Армении

Вооружения наступательного характера, передаваемое Армении, вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом в четверг сказал журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Особо он выделил роль Франции в этом процессе.

"Жаль, что Франция участвует в программе вооружений, вопреки своим международным обязательствам и своему статусу члена НАТО и Евросоюза», - сказал он.

Гаджиев полагает, что к стране-агрессору должны применяться «определенные ограничения», напомнив опыт международных отношений после Второй мировой войны.

Поэтому, вооружение Армении должно осуществляться в рамках «ответственных параметров», сказал он, не уточнив, что это за параметры.

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