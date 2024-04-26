Бахтияр Гаджиев обвинил Ульвию Аловлу в даче ложных показаний

На судебном процессе по делу общественного активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева в пятницу показания дала потерпевшая сторона - журналистка Ульвия Мурадова (Аловлу).

Гаджиев первоначально был арестован в связи с инцидентом между ней и Мурадовой. Сегодня она повторила свои показания, данные на предварительном следствии о том, что он совершил против нее хулиганство.

При этом, на вопросы Гаджиева и его адвокатов она неопределенно отвечала: «не помню», «не знаю», «забыла». По этой причине, Гаджиев обратился к суду с ходатайством в связи с дачей Мурадовой ложных показаний.

Судья заявил, что выразит отношение к ходатайству на следующем заседании, которое состоится 3 мая.

Напомним, что Гаджиев также был обвинен в совершении экономических преступлений. Он убежден, что это произошло после ложного донесения Мурадовой, что якобы Бахтияр Гаджиев «на иностранные деньги» готовит «госпереворот».

*Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г.по делу, возбужденному на основании жалобы журналистки Ульвии Аловлу.

Сначала Гаджиев был обвинен по ст. 221 («хулиганство») и 289 («неуважение к суду») УК.

В июле 2023 года ему предъявили обвинения по ст. 192 ( «незаконное предпринимательство»), 193-1 («легализация доходов, полученных преступным путем») и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября 2023 г. Гаджиеву было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Гаджиев отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за критику властей, и призывы ввести международные санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к репрессиям. Правозащитники признали его политзаключенным.