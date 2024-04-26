Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы

В последние дни в приграничных с Арменией селах Газаха местное население проводит акции протеста, пытаясь сорвать процесс возвращения Азербайджану территорий, оккупированных армянами в начале 90-х годов.

Договоренность о возврате 4-х сел была достигнута на последнем заседании двусторонней комисии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном 19 апреля.

Частично делимитация уже проведена и 25 апреля обе стороны сообщили об установлении 20 пограничных столбов. Однако оппозиционеры едут в приграничные села и провоцируют население на массовые выступления, чтобы сорвать договоренности с Азербайджаном.

На ряде участков армянские военнослужащие проводят разминирование. По неофициальным данным, многие саперы отказываются от этого в знак проотеста против политики Пашиняна.

Полиция провела задержания оппозиционеров в различных областях Армении, включая и ряд депутатов.