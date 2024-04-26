Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы
Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы
В последние дни в приграничных с Арменией селах Газаха местное население проводит акции протеста, пытаясь сорвать процесс возвращения Азербайджану территорий, оккупированных армянами в начале 90-х годов.
Договоренность о возврате 4-х сел была достигнута на последнем заседании двусторонней комисии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном 19 апреля.
Частично делимитация уже проведена и 25 апреля обе стороны сообщили об установлении 20 пограничных столбов. Однако оппозиционеры едут в приграничные села и провоцируют население на массовые выступления, чтобы сорвать договоренности с Азербайджаном.
На ряде участков армянские военнослужащие проводят разминирование. По неофициальным данным, многие саперы отказываются от этого в знак проотеста против политики Пашиняна.
Полиция провела задержания оппозиционеров в различных областях Армении, включая и ряд депутатов.
Политика
-
- 26 апрель 2024, 22:24
Руководителю он-лайн платформы "Meclis.info" Имрану Алиеву 26 апреля выдвинуто новое обвинение, сообщили Turan его близкие.
-
- 26 апрель 2024, 18:52
Восьмидневная сухая голодовка в СИЗО вызвала негативные последствия для организма активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Он похудел на 17,5 кг, у него возникли проблемы с пищеварительным трактом.
-
- 26 апрель 2024, 17:43
В сети Телеграм появилось видео с недвижимость бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного на днях за коррупцию.
-
- 26 апрель 2024, 16:54
На судебном процессе по делу общественного активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева в пятницу показания дала потерпевшая сторона - журналистка Ульвия Мурадова (Аловлу).
Написать отзыв