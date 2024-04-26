  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear140 C
  • Суббота, 27 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы

Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Оппозиция Армении пытается сорвать договоренности по делимитации границы

В последние дни в приграничных с Арменией селах Газаха местное население проводит акции протеста, пытаясь сорвать процесс возвращения Азербайджану территорий, оккупированных армянами в начале 90-х годов.

Договоренность о возврате 4-х сел была достигнута на последнем заседании двусторонней комисии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном 19 апреля.

Частично делимитация уже проведена и 25 апреля обе стороны сообщили об установлении 20 пограничных столбов. Однако оппозиционеры едут в приграничные села и провоцируют население на массовые выступления, чтобы сорвать договоренности с Азербайджаном.

На ряде участков армянские военнослужащие проводят разминирование. По неофициальным данным, многие саперы отказываются от этого в знак проотеста против политики Пашиняна.

Полиция провела задержания оппозиционеров в различных областях Армении, включая и ряд депутатов.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей