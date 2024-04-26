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(3 часа назад)
В сети появилось видео с изображением  дворца арестованного замминистра обороны  РФ

В сети появилось видео с изображением  дворца арестованного замминистра обороны  РФ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В сети появилось видео с изображением  дворца арестованного замминистра обороны  РФ

В сети Телеграм появилось видео с недвижимость бывшего замминистра обороны  России Тимура Иванова, арестованного на днях за коррупцию.

Это дворец на берегу Волги в Тверской области. Стоимость имения около 2 млрд. рублей (около 22 млн. долларов). Это копия знаменитой усадьбы Знаменское-Раёк в стиле классицизм. 

Территория усадьбы около восьми гектаров с парком и фонтаном. Площаль дома – три тысячи квадратных метров. Две башни, восемь спален. Четыре склада для мебели и два для продуктов.

На первом этаже: зал для светских приёмов, столовая для званых обедов. На втором: хозяйская спальня, 40-метровая ванная, три гардеробные и ещё 80 метров — личное пространство супруги.

По информации канала Mash, землю для этого имения в 2019 году приобрела связанная с Ивановым фирма "Волжский берег". Ее учредитель Сергей Бородин также арестован в рамках уголовного дела Иванова.

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