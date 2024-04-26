В сети появилось видео с изображением дворца арестованного замминистра обороны РФ
В сети появилось видео с изображением дворца арестованного замминистра обороны РФ
В сети Телеграм появилось видео с недвижимость бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного на днях за коррупцию.
Это дворец на берегу Волги в Тверской области. Стоимость имения около 2 млрд. рублей (около 22 млн. долларов). Это копия знаменитой усадьбы Знаменское-Раёк в стиле классицизм.
Территория усадьбы около восьми гектаров с парком и фонтаном. Площаль дома – три тысячи квадратных метров. Две башни, восемь спален. Четыре склада для мебели и два для продуктов.
На первом этаже: зал для светских приёмов, столовая для званых обедов. На втором: хозяйская спальня, 40-метровая ванная, три гардеробные и ещё 80 метров — личное пространство супруги.
По информации канала Mash, землю для этого имения в 2019 году приобрела связанная с Ивановым фирма "Волжский берег". Ее учредитель Сергей Бородин также арестован в рамках уголовного дела Иванова.
-
- Политика
- 26 апрель 2024 17:22
-
Политика
-
- 26 апрель 2024, 22:24
Руководителю он-лайн платформы "Meclis.info" Имрану Алиеву 26 апреля выдвинуто новое обвинение, сообщили Turan его близкие.
-
- 26 апрель 2024, 18:52
Восьмидневная сухая голодовка в СИЗО вызвала негативные последствия для организма активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Он похудел на 17,5 кг, у него возникли проблемы с пищеварительным трактом.
-
- 26 апрель 2024, 17:22
В последние дни в приграничных с Арменией селах Газаха местное население проводит акции протеста, пытаясь сорвать процесс возвращения Азербайджану территорий, оккупированных армянами в начале 90-х годов.
-
- 26 апрель 2024, 16:54
На судебном процессе по делу общественного активиста и правозащитника Бахтияра Гаджиева в пятницу показания дала потерпевшая сторона - журналистка Ульвия Мурадова (Аловлу).
Написать отзыв