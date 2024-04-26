В результате сухой голодовки Эльнур Гасанов похудел на 17,5 кг
Восьмидневная сухая голодовка в СИЗО вызвала негативные последствия для организма активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Он похудел на 17,5 кг, у него возникли проблемы с пищеварительным трактом.
Как сообщили в ПНФА, 26 апреля Гасанова в СИЗО посетили брат активиста и его адвокат.
«Оказалось, что вчера Эльнуру Гасанову было совсем плохо и он уже вырывал пену. Очевидно, это результат обострения в результате сухой голодовки у него хронических заболеваний желудка и желчного пузыря. Но даже после прекращения голодовки, сегодня у Эльнура Гасанова продолжались рвоты», - отметили в ПНФА.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции. 18 апреля он объявил голодовку в знак протеста против изъятия у него записей, которые он готовил к своему выступлению в суде.
Поздно вечером 25 апреля Гасанов прекратил голодовку после того, как ему вернули записи и обещали провести объективное судебное следствие.
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