Находящийся в заключении Бывший глава Межбанка объявил голодовку

Бывший глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев объявил 1 мая в колонии №13 голодовку в знак протеста против отсутствия эффективной медицинской помощи и условий содержания. Об этом Turan сообщил его адвокат Гаджиев Фахраддин Мехтиев, который встретился со своим подзащитным 2 мая.

По его словам, Гаджиев страдает болезнью щитовидной железы, аритмией сердца и гипертонией.

Однако, несмотря на многократные обращения, его не переводят ни в Лечебное учреждение пенитенциарной службы, ни в медицинско-санитарную часть колонии, сказал Мехтиев.

Более того, в последние дни Гаджиеву не позволяют хранить лекарства в холодильнике, которые ему передают близкие.

Бывший банкир также жалуется на условия содержания в переполненном бараке с антисанитарными условиями.

Гаджиев требует создания условий для эффективной медицинской помощи и улучшения условий содержания, сказал адвокат.

Бывший председатель правления ОАО МБА Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 г. В октябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы 14 октября 2016 года. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо осуждены условно.

Суд признал подсудимых виновными по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) и др. статьям УК Азербайджана.

Гаджиев не признал своей вины, а его защитники назвали суд необъективным.

B декабре 2018 г. Генпрокуратура предъявила Гаджиеву новые обвинения в присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.

В сентябре 2019 года суд прибавил Гаджиеву еще полтора года тюремного срока.

Правоохранительные органы утверждали, что сумма присвоенных Гаджиевым средстав составила 4 млрд. манат. Однако его адвокаты заявили, что эти утверждения не были подкреплены достоверными доказательствами.

В феврале 2020 г. Бакинский апелляционный суд сократил срок на 3 месяца в связи со смягчением в законодательстве наказания по статьям: 179.3 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В феврале 2022 г. ЕСПЧ удовлетворил жалобу Гаджиева в связи с досудебным арестом и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.