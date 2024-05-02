Состояние находящегося под арестом руководителя Kanal-13 ухудшилось

У содержащегося под арестом руководителя интернет-тв Kanal-13 Азиза Оруджева ухудшилось состояние здоровья, сообщил Turan его адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, журналист страдает от панических атак. «У него трясутся руки, резко ухудшается общее состояние», - сказал адвокат.

В настоящее время Оруджев находится на лечении в госпитале Пенитенциарной службы.

Оруджев был задержан 27 ноября 2023 г. по обвинению в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца. Однако 19 декабря ему было предъявлено новое обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы. 19 марта суд продлил срок его ареста еще на 2 месяца.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.