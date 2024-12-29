  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear6.10 C
  • Понедельник, 30 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Черные ящики самолета AZAL расшифруют в Бразилии
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Черные ящики самолета AZAL расшифруют в Бразилии

Бортовые самописцы с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, направят для изучения в Бразилию, сообщает Минтранс Казахстана.

«Принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, которая является производителем Embraer», — сказано в сообщении.

Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, проводящая расследование страна, имеет право выбрать место для расшифровки черных ящиков. 

Решение об отправке в Бразилию обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и по итогам консультаций с Россией и Азербайджаном.
 

Написать отзыв

Политика

Признают ли в России обстрел самолета AZAL? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей