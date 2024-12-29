Черные ящики самолета AZAL расшифруют в Бразилии

Бортовые самописцы с лайнера Embraer 190, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, направят для изучения в Бразилию, сообщает Минтранс Казахстана.

«Принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, которая является производителем Embraer», — сказано в сообщении.

Согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, проводящая расследование страна, имеет право выбрать место для расшифровки черных ящиков.

Решение об отправке в Бразилию обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и по итогам консультаций с Россией и Азербайджаном.

