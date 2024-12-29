В Азербайджане ограничены сроки временного пребывания россиян
В Азербайджане внесены изменения в правила по срокам временного пребывания граждан России. Согласно постановлению, подписанному 29 декабря премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, отныне граждане России не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.
Азербайджанская сторона исходила «из принципа паритетности и взаимности в вопросах срока временного пребывания и миграции», ранее пояснили в МИД Азербайджана.
26 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца, который прибыл в страну без визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года.
Ранее, россияне могли находиться на территории Азербайджана не более 180 дней в году.
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