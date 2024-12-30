Спустя 12 лет в Сирии возобновит деятельность посольство Азербайджана
Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе визита в Сирию 29 декабря встретился в Дамаске с главой МИД переходного правительства этой арабской страны Асадом Хасаном Аш-Шибани.
«В ходе встречи азербайджанская сторона передала поздравления руководства Азербайджана по случаю начала нового этапа стабильности cирийского государства и благополучия народа, а также прихода к власти представителей народа», - говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана.
Было заявлено, что «Азербайджан вместе с Турецкой Республикой поддерживает Сирию на этом новом важном этапе».
Азербайджан будет делать все возможное для поддержки процесса восстановления Сирии, далее сказано в сообщении МИД.
Помимо предоставления гуманитарной помощи, Азербайджан окажет «необходимую поддержку новому правительству и на дипломатическом уровне», подчеркивается в пресс-релизе.
Рафиев указал на возможности использования Сирией опыта Азербайджана в области восстановления освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территорий.
В свою очередь, Аш-Шибани сравнил «приход к власти народа Сирии с исторической победой Азербайджана».
Он заявил, что «главная цель нового сирийского правительства – жить в мире с соседними странами и достичь национального единства посредством диалога со всеми сторонами в стране».
В ходе встречи стороны договорились «открыть новую страницу, направленную на сотрудничество и дружбу в отношениях между Азербайджаном и Сирией, которые длительное время были прерваны».
В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан в кратчайшие сроки возобновит работу своего посольства в Сирии, спустя 12 лет после приостановления его деятельности.
Аш-Шибани был приглашен посетить Азербайджан с официальным визитом, говорится в заключение сообщения МИД Азербайджана.
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